Журналисты ФАН раскрыли преступления подручной Навального - за подкуп избирателей Соболь ответит по закону

Выборы в Мосгордуму приближаются. У кандидатов на депутатское кресло осталось всего лишь три дня, чтобы сдать подписи, собранные в свою поддержку. В связи с этим на некоторых участках разыгралась ожесточенная борьба. В частности, речь идет о 43 избирательном округе Москвы. Особенно активно себя ведет юрист так называемого ФБК Любовь Соболь. Она не представила внятную политическую программу, фигурировала в громких скандалах и, как следствие, не заручилась поддержкой народа. Отчаявшись, Соболь, видимо, решила преступить черту закона. Соратница скандального блогера Алексея Навального занялась подкупом избирателей. Подробности раскрыли журналисты ФАН.

По словам Соболь, после первых двух недель агитационной кампании в ее активе было порядка 500 автографов. Однако после такого длительного простоя цифра стала стремительно расти. На ежедневной основе ее активисты начали собирать по 300 подписей.

Так, к 19 июня Соболь похвасталась, что количество подписей составляет 1861 штуку. Еще через сутки она заявила, что число собранных автографов - 2162.

Успехи кандидата вызвали недоверие со стороны многих людей. В частности, журналист Антон Красовский отметил подозрительную эффективность юриста ФБК в сборе подписей. "Читаю сейчас отчеты всех так называемых кандидатов. "Вчера мы собрали 348 подписей", а "позавчера вообще был рекорд - 523". Все это, конечно, наглейший адовый *******. Я в своей жизни видел разные подписные кампании, в некоторые в виду их очевидной рисовки я даже старался не вникать. Я и сам собирал подписи, на моей мэрской кампании стояло больше 30 кубов. Так что, улыбнувшись, могу сказать, что если б никому не известные молодые люди с легкостью стрясывали с москвичей по 500 подписей в день, то никаких проблем с участием в выборах у инициативной молодежи у нас бы не было. Конечно же, всем понятно, что человек, заявляющий, что собирает 300 или 500 подписей в день не собирает, а либо ждет, когда ему их нарисуют, либо собирается сняться", - написал Красовский.

Журналистам ФАН удалось выяснить, как происходил подкуп избирателей. На сайте politrabota.ru висит объявление, где жителям Москвы в открытую предлагают обменять свой голос за кандидата на деньги. Стоит отметить, что подобные действия считаются незаконными и попадают под пункт 2 ст. 56 закона №67.

"По этому поводу существует уголовная ответственность - это статья 142 Уголовного Кодекса Российской Федерации "фальсификация избирательных документов". Подделка подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, либо заверение поддельных подписей, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо с подкупом, принуждением, влечет, самое максимальное наказание - лишение свободы до трех лет. Самое маленькое наказание - от 200 до 500 тысяч рублей. Существует такое понятие как соучасие в преступлении. Оно предусматривает распределение ролей лиц. Есть такие виды соучастников, например, исполнитель - тот, кто непосредственно совершает преступление. Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления. Существуют еще подстрекатели и пособники. Такая классификация предусмотрена статьей 33 УК РФ и соответственно статьей 34 установлено разграничение ответственности, которая говорит, что соисполнители отвечают обычно, если доведено дело до суда, состоится обвинительный приговор, то роль организатора, конечно, выше. Кандидат выступит в роли заказчика, уголовным языком он называется "организатор преступления". У него будет максимальная ответственность, потому что рядовые люди, которые будут участвовать в этой схеме, они, по сути, являются менее виновными. Там могут быть у организаторов подделки подписей дополнительные статьи, в том числе "организация преступного сообщества" по статье 210 УК РФ и участие в нем. Поскольку много людей задействовано, как правило, то есть, это не один какой-то фальсификатор. Это уже группа, и над ними стоит четкая иерархия. Во главе, конечно, как правило, стоит кандидат, в чьих интересах это делается", - рассказал Андрей Зорин, юрист.

Надо сказать, это не единственный скандальный метод команды Навального. Так, буквально на прошлой неделе в центре Москвы сотрудники полиции обнаружили «цех» по фальсификации подписей. Трое молодых людей «штамповали» автографы в поддержку Соболь. Если все подтвердится, то, вполне вероятно, что такая стратегия приведет юриста ФБК не в депутатское кресло, а в тюремную камеру.