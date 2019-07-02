СК начал проверку обстоятельств гибели 14 подводников. Путин вызвал Шойгу. Первые подробности

Началась проверка обстоятельств гибели моряков на научно-исследовательском глубоководном аппарате, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

"По факту гибели моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах вблизи Североморска проводится доследственная проверка. По ее результатам следователями Следственного комитета будет принято процессуальное решение", - говорится в официальном сообщении Следственного комитета.

Проводят проверку военные следственные органы.

Напомним, сегодня стало известно о трагедии, случившейся накануне. 14 моряков-подводников погибли в результате пожара на подводном аппарате в российских водах.

Baza сообщает, что пострадавшие доставлены в военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны в городе Североморске. Туда же доставлены тела погибших моряков-подводников. Канал уточняет, что ЧП произошло в Баренцевом море. По данным источников канала, выживших пострадавших 4-5. У них диагностировано отравление продуктами горения, а также контузия". Судебные эксперты в госпитале в данный момент устанавливают причину смерти погибших моряков-подводников.

При этом Mash пишет, что во время пожара на спускаемом аппарате погиб лишь один офицер. Часть скончалась по пути в госпиталь.

Часть — уже в самой клинике. Этот канал уже называет причину гибели — отравление продуктами горения.

РБК добавляет, ссылаясь на свои источники, что трагедия произошла около 20.30 на спускаемом аппарате атомной подлодки АС-12 (по более поздним сведениям — АС-31), известной как "Лошарик". Погиб штатный экипаж спускаемого аппарата.

Президент Владимир Путин отменил участие в форуме "Реки России", в ближайшее время у него запланирована встреча с министром обороны Сергеем Шойгу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает KremlinPool.