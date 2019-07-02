Депутата гордумы Челябинска требуют признать банкротом

Арбитражный суд Челябинской области отложил на 2 сентября рассмотрение заявления кредитора Михаила Деля о признании банкротом депутата гордумы Челябинска, владельца компании "Речелстрой" Андрея Пязока. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Сумма исковых требований – 5,5 млн руб.

Михаил Дель просит суд признать банкротом Андрея Пязока, ввести в отношении должника процедуру банкротства реализацию имущества гражданина и утвердить финансового управляющего из числа членов некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа".

Напомним, Андрею Пязоку предъявлено обвинение в мошенничестве. Он был задержан 12 декабря 2017 года, через месяц после того, как дольщикам "Речелстроя" позвонил президент России Владимир Путин. Однако в июне 2018 г. его отпустили под залог в 4 млн руб. Отмечалось, что Пязок признал свою вину в совершенных преступлениях, сотрудничает со следствием и изобличает иных соучастников преступления. С ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

За 2018 год Пязок задекларировал доход в размере 5,9 млн руб., еще 5,3 млн руб. заработала его супруга. В собственности у депутата жилой дом, земельный участок, две квартиры и Москвич М 2140. У супруги собственности больше – девять квартир, три нежилых помещения и Лэнд Ровер Рэндж Ровер.