24 Июля 2020
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Экономика В России
Ил-112В, самолет, воронеж, ПАО «ВАСО», аэропорт, воронеж, взлетная полоса (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

СМИ: В "Ильюшине" - массовая "оптимизация", уволилось более 80 человек

Ряд топ-менеджеров и сотрудников ПАО "Ильюшин" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) уволились из компании. В частности, "Ил" покинули заместители гендиректора экономического и юридического блоков, а также топ-менеджеры, курировавшие проекты самолетов Ил-112, Ил-276 и Ил-96, сообщает ТАСС во вторник со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В "Иле" массовое увольнение сотрудников и топ-менеджмента. Уволилось более 80 человек, в том числе ушли замы по экономике, по юридическим вопросам, кадрам, маркетингу, а также руководители проектов по Ил-112, Ил-276 и Ил-96", - сказал он.

В пресс-службе "Ильюшина" сообщили, что идет оптимизация управления. "Идет настройка профессиональной команды предприятия. Сокращается количество уровней управления. Поэтому ряд менеджеров и представителей административного аппарата покидают свои посты", - пояснили в компании.

20 апреля 2019 года в "Ильюшине" сменилось руководство - Юрий Грудинин, руководивший ранее предприятием ПАО "ТАНТК имени Г. М. Бериева", сменил на посту генерального директора Алексея Рогозина.

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СМИ: В "Ильюшине" - массовая "оптимизация", уволилось более 80 человек

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Теги: ильюшин, оак, оптимизация, топ-менеджмент



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