У Зеленского уже передумали давать права русскому языку

После того как глава офиса (бывшей администрации) президента Украины Андрей Богдан заявил, что хотел бы предоставить ДНР и ЛНР право сделать русский язык региональным, если они вернутся в состав Украины, на Владимира Зеленского началась атака, в результате которой у Зеленского уже открестились от любых планов по русскому языку.

Бывший президент Петр Порошенко записал специальное видео по этому поводу, назвав заявление Богдана "ползучим пророссийским реваншем", хотя тот твердо отказал русскому языку в государственном статусе. По его мнению, "главная цель реванша – остановить движение к членству в ЕС и в НАТО и вернуть в сферу влияния России всю Украину".

Резко раскритиковал Зеленского и соратник Порошенко, его однопартиец спикер Рады Андрей Парубий.

"Мы не позволим возвращаться к временам языкового закона Колесниченко-Кивалова, который под видом региональных языков имел целью просто уничтожить украинскую мову", - чуть ли не истерил Парубий.

Он подчеркнул, что на Украине недавно был принят и подписан закон о беспощадной украинизации, поэтому действия по обеспечению прав русских и русскоязычных на Украине являются недопустимыми.

И у Зеленского дрогнули. Его представитель в Раде Руслан Стефанчук поспешил заявить в телеэфире, что все это - личное мнение Богдана. И даже добавил, что предоставление прав русскому языку не соответствует программе президентской партии "Слуга народа".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце мая брат помощника Зеленского и его бизнес-партнер Борис Шефир тоже заявил, что закон о тотальной украинизации слишком жесткий и нужно уменьшить квоты на мову в СМИ. Он также сказал, что можно договориться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе. Его (и Зеленского) сразу же начали травить, а Парубий даже пригрозил, что у них под ногами "земля будет гореть". И администрация Зеленского быстро отреклась от этих планов, заявив, что это личное мнение Шефира, а Зеленский с ним вообще уже не общается.

Блогер Денис Гороховский отмечает, что регулярно кто-то из ключевых людей команды Зеленского публично озвучивает какой-то правильный, но не популярный у националистов тезис.

"А через сутки-двое журналисты из ура-"патриотической" обоймы бегут в пресс-службу партии с единственным вопросом: "А вы слышали, что он сказал? Прокомментируйте, пожалуйста!" И в ответ всегда получают одно и тоже: "Это его личное мнение, а не позиция партии". В связи с чем у меня появился очень простой, но немаловажный вопрос: среди ключевых людей в команде Зе есть хоть кто-то, чье личное мнение совпадает с позицией партии?" - пишет Гороховский.

Высказывания у Зеленского по русскому языку, вероятно, являются попыткой удержать рейтинг "Слуги народа" в юго-восточных областях, где сильны позиции "Оппозиционной платформы - за жизнь". Однако подобные действия демонстрируют скорее то, что в партии ничего реально не собираются делать по языковому вопросу, традиционно рассчитывая отделаться пустыми обещаниями. Это вряд ли добавит голосов партии: опросы показывают, что ее рейтинг не растет и склоняется к уменьшению. Но в ее пользу играет то, что до выборов в Раду остается совсем немного времени. А после выборов Зеленскому уже не нужно будет заигрывать с населением по вопросу русского языка.