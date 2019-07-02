24 Июля 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: Зоя Шу/AP

У Зеленского уже передумали давать права русскому языку

После того как глава офиса (бывшей администрации) президента Украины Андрей Богдан заявил, что хотел бы предоставить ДНР и ЛНР право сделать русский язык региональным, если они вернутся в состав Украины, на Владимира Зеленского началась атака, в результате которой у Зеленского уже открестились от любых планов по русскому языку.
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Бывший президент Петр Порошенко записал специальное видео по этому поводу, назвав заявление Богдана "ползучим пророссийским реваншем", хотя тот твердо отказал русскому языку в государственном статусе. По его мнению, "главная цель реванша – остановить движение к членству в ЕС и в НАТО и вернуть в сферу влияния России всю Украину".

Резко раскритиковал Зеленского и соратник Порошенко, его однопартиец спикер Рады Андрей Парубий.

"Мы не позволим возвращаться к временам языкового закона Колесниченко-Кивалова, который под видом региональных языков имел целью просто уничтожить украинскую мову", - чуть ли не истерил Парубий.

Он подчеркнул, что на Украине недавно был принят и подписан закон о беспощадной украинизации, поэтому действия по обеспечению прав русских и русскоязычных на Украине являются недопустимыми.

И у Зеленского дрогнули. Его представитель в Раде Руслан Стефанчук поспешил заявить в телеэфире, что все это - личное мнение Богдана. И даже добавил, что предоставление прав русскому языку не соответствует программе президентской партии "Слуга народа".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце мая брат помощника Зеленского и его бизнес-партнер Борис Шефир тоже заявил, что закон о тотальной украинизации слишком жесткий и нужно уменьшить квоты на мову в СМИ. Он также сказал, что можно договориться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе. Его (и Зеленского) сразу же начали травить, а Парубий даже пригрозил, что у них под ногами "земля будет гореть". И администрация Зеленского быстро отреклась от этих планов, заявив, что это личное мнение Шефира, а Зеленский с ним вообще уже не общается.

Блогер Денис Гороховский отмечает, что регулярно кто-то из ключевых людей команды Зеленского публично озвучивает какой-то правильный, но не популярный у националистов тезис.

"А через сутки-двое журналисты из ура-"патриотической" обоймы бегут в пресс-службу партии с единственным вопросом: "А вы слышали, что он сказал? Прокомментируйте, пожалуйста!" И в ответ всегда получают одно и тоже: "Это его личное мнение, а не позиция партии". В связи с чем у меня появился очень простой, но немаловажный вопрос: среди ключевых людей в команде Зе есть хоть кто-то, чье личное мнение совпадает с позицией партии?" - пишет Гороховский.

Высказывания у Зеленского по русскому языку, вероятно, являются попыткой удержать рейтинг "Слуги народа" в юго-восточных областях, где сильны позиции "Оппозиционной платформы - за жизнь". Однако подобные действия демонстрируют скорее то, что в партии ничего реально не собираются делать по языковому вопросу, традиционно рассчитывая отделаться пустыми обещаниями. Это вряд ли добавит голосов партии: опросы показывают, что ее рейтинг не растет и склоняется к уменьшению. Но в ее пользу играет то, что до выборов в Раду остается совсем немного времени. А после выборов Зеленскому уже не нужно будет заигрывать с населением по вопросу русского языка.

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У Зеленского уже передумали давать права русскому языку

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, русский язык



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