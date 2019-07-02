В Челябинске суд не стал сокращать срок в колонии экс-директору "Гринфлайта" Мануйлову

Экс-директор "Гринфлайта" Сергей Мануйлов попросил областной суд пересчитать ему срок отбывания наказания с учетом пребывания в СИЗО. Облсуд жалобу осужденного не удовлетворил.

"Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке материалы по ходатайствам осужденного Сергея Мануйлова и его адвоката о зачете в срок отбывания наказания времени нахождения в СИЗО по решению следственных органов из расчета один день нахождения в изоляторе за полтора дня в колонии общего режима", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Суд апелляционную жалобу не удовлетворил, оставив без изменения постановление Копейского городского суда от 6 мая об отказе в удовлетворении ходатайств.

Напомним, в апреле 2018 года суд приговорил Мануйлова к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. С августа 2013 по сентябрь 2015 года и с февраля по июнь 2016 года осужденный злоупотребил своими полномочиями, заключив ряд заведомо невыгодных сделок, что причинило существенный вред дольщикам "Гринфлайта". От преступных действий Мануйлова 4 тыс. 320 участникам долевого строительства причинен материальный вред на общую сумму свыше 8,7 млрд руб., а также причинен существенный вред правам и интересам "Гринфлайта".

В сентябре Свердловский областной суд оставил без изменений приговор экс-директору "Гринфлайта".