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Экономика В России
МС-21 ОАК (2019) | Фото:uacrussia.ru

"Иркут" закупит американские двигатели Pratt&Whitney для российских МС-21

Корпорация "Иркут" (входит в "Ростех") закупит 20 комплектов американских двигателей (по два в каждом) для самолетов МС-21. Поставщиком будет United Technologies – подразделение Pratt&Whitney, производящее установки PW1400G, сообщает "Интерфакс".

В 2009 году подразделение United Technologies - компания Pratt&Whitney была выбрана разработчиком и поставщиком маршевой силовой установки PW1400G для семейства МС-21, в 2012-м "Иркут" подписал с ней контракт. По условиям договора, PW1400G станет единственной силовой установкой иностранного производства для нового российского самолета.

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Согласно материалам закупки, 20 комплектов с двигателями должны быть поставлены в 2020-2023 годах. Они предназначены для самолетов, которые пополнят парк "Аэрофлота" и Red Wings. Максимальная стоимость заказа - $250 млн.

МС-21 планируется оснащать PW1400G, а также российскими ПД-14, разработанными "Объединенной двигателестроительной корпорацией". В феврале глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявлял, что Pratt&Whitney сохраняет планы поставки двигателей, но если вдруг откажется, самолеты будут оснащаться ПД-14.

Стоит отметить, что испытания МС-21 проходит на американских двигателях, хотя в планах есть и строительство тестового борта с ПД-14. Ранее из-за санкций и необходимости замещения иностранных деталей и агрегатов российскими сроки реализации проекта МС-21 были сдвинуты на год.

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"Иркут" закупит американские двигатели Pratt&Whitney для российских МС-21

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Теги: мс-21, иркут, двигатели, пд-14, одк, ростех, закупка, санкции



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