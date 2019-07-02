"Спартак" подтвердил трансфер Зе Луиша в "Порту"

Футбольный клуб "Спартак" официально подтвердил о переходе в "Порту" форварда сборной Кабо-Верде Зе Луиша.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного клуба, трансфер вступит в силу после успешного прохождения игроком медосмотра в новой команде. По слухам, стоимость перехода 28-летнего футболиста, ранее выступавшего за "Брагу", обойдется "драконам" в 10 млн евро.

Всего за четыре года выступлений за "Спартак" Зе Луиш отличился 35 раз в 109 встречах. В 2017 году вместе с командой стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Клуб поблагодарил футболиста за годы, проведенные в составе красно-белых, и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

📹 Сегодня перед утренней тренировкой Зе Луиш попрощался с командой и не смог сдержать эмоции



Спасибо за все, Зе!https://t.co/Jcj9uHdkDi#ЗеЛуиш #Спартак — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 2 июля 2019 г.

Как сообщало Накануне.RU, в нынешнее трансферное окно "Спартак" покинули ещё два футболиста основного состава - Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров.