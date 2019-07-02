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Зе Луиш (2019) | Фото: Накануне.RU

"Спартак" подтвердил трансфер Зе Луиша в "Порту"

Футбольный клуб "Спартак" официально подтвердил о переходе в "Порту" форварда сборной Кабо-Верде Зе Луиша.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного клуба, трансфер вступит в силу после успешного прохождения игроком медосмотра в новой команде. По слухам, стоимость перехода 28-летнего футболиста, ранее выступавшего за "Брагу", обойдется "драконам" в 10 млн евро.

Всего за четыре года выступлений за "Спартак" Зе Луиш отличился 35 раз в 109 встречах. В 2017 году вместе с командой стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Клуб поблагодарил футболиста за годы, проведенные в составе красно-белых, и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Как сообщало Накануне.RU, в нынешнее трансферное окно "Спартак" покинули ещё два футболиста основного состава - Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров.

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"Спартак" подтвердил трансфер Зе Луиша в "Порту"

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Теги: Зе Луиш, Спартак, Порту, трансфер



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