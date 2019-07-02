Члены ЕАЭС не смогли нарастить объемы внешней торговли

Удельный вес взаимной торговли стран ЕАЭС в общем объеме внешней торговли всех членов союза остается низким — 7,9% по итогам 2018 г., подсчитали в РЭУ им. Г.В. Плеханова. Это по-прежнему существенно ниже, чем аналогичный показатель других интеграционных объединений, передает корреспондент Накануне.RU.

Торговый оборот южноамериканского МЕРКОСУР (торгово-экономический союз Аргентины, Бразилии, Парагвая, Уругвая и ассоциированных членов — Боливии и Чили) составляет порядка 20%, подсчитали в РЭУ им. Г.В. Плеханова, АСЕАН (межправительственная организация Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Филиппин, Брунея, Вьетнама, Лаоса, Мьянмы и Камбоджи) — 26%. В странах Европейского союза доля взаимной торговли превышает 70%.

Это свидетельствует о слабой взаимодополняемости экономик стран — участниц ЕАЭС, а также о невысокой доле готовых изделий в экспорте, говорит доцент кафедры мировой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Евгений Герман. "Поставленная задача модернизации товарной структуры взаимной торговли решается медленно. В структуре взаимного экспорта отмечается уменьшение удельного веса минеральных продуктов — с 33,4% в 2015 г. до 28,7% в 2018 г., продовольственных товаров, а также сельскохозяйственного сырья — с 15,2 до 14,6%", - рассказал он.

Динамика в значительной степени связана с мировыми ценами, а не с физическими объемами поставок, добавляет профессор кафедры мировой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Кузьмина: "Доля машин и оборудования в структуре взаимного экспорта в 2018 г. составила 19,1%. Такие результаты представляются весьма скромными, учитывая поставленные перед ЕАЭС амбициозные цели по увеличению в экспорте доли товаров с высокой добавленной стоимостью в два раза".

Эксперты также отмечают, что рынок ЕАЭС о 183 млн потребителей привлекателен для других стран. В 2018 г. на 12,8% увеличился товарооборот между ЕАЭС и Вьетнамом (зона свободной торговли функционирует с 2016 г.), заключены соглашения о формировании ЗСТ с Евразийским экономическим союзом, Ираном и соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем в рамках проекта "Один пояс — один путь".