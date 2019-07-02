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Политика Челябинская область
заместитель министра образования Челябинской области Вадим Бобровский (2017) | Фото: Накануне.RU

Алексей Текслер отправил в отставку и.о. замминистра образования Челябинской области

Глава Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку и.о. заместителя министра образования и науки региона Вадима Бобровского. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

"Освободить Бобровского Вадима Анатольевича от замещаемой должности, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 4 июля 2019 года по инициативе гражданского служащего", - говорится в документе.

Напомним, в январе 2014 года Бобровский был назначен начальником главного управления молодежной политики Челябинской области. В январе 2015 года стал заместителем министра образования и науки Челябинской области.

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Алексей Текслер отправил в отставку и.о. замминистра образования Челябинской области

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Теги: Вадим Бобровский, отставка,



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