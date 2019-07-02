В Челябинске депутату, арестованному по делу Бахаева, предъявили обвинение в пособничестве в растрате и даче взятки

Депутату Центрального районного совета Челябинска, бизнесмену Михаилу Смирнову предъявили обвинение в пособничестве в растрате в особо крупном размере и в даче взятки в особо крупном размере. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе облсуда.

Облсуд сегодня рассматривал апелляцию на продление меры пресечения в виде домашнего ареста Михаилу Смирнову. Решение районного суда оставлено без изменения. Под домашним арестом депутат пробудет до 19 июля.

Ранее депутат обвинялся в мошенничестве. По версии следствия, Смирнов в 2017 году вместе с первым замминистра экономического развития региона Антоном Бахаевым и директором агентства международного сотрудничества Ольгой Алейниковой похитил более 3,8 млн руб. из региональной казны - эти деньги были выделены на проведение российско-казахстанского форума.