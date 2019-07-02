В Нижневартовске введён режим ЧС из-за пожара в доме на Спортивной, власти и пострадавшие встретились на сходе

В Нижневартовске жители дома №5а по Спортивной, кровля которого сгорела 1 июля, собрались на народный сход. На вопросы, которые они адресовали федеральным структурам, отвечали городские власти, в том числе мэр Василий Тихонов. Руководство столицы Самотлора обещает помочь пострадавшим, а спасатели уже озвучили предварительную версию трагедии, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 17.32 1 июля. Огонь тушили шесть часов – полностью с ним справились в 0.24 2 июля. На борьбу с огнем были брошены силы и средства 5 ОФПС. В тушении были задействованы пожарные из личного состава МЧС России по ХМАО-Югре, спасатели ГО и ЧС, несколько единиц спецтехники. У дома дежурили представители полиции, скорой медицинской помощи, работали представители управляющей компании №2, ЖЭУ, работники АО "Горэлектросети", МУП "Горводоканал", оперативная группа УГОЧС, заместители главы города.

Полностью сгорела крыша площадью 840 "квадратов", частично были повреждены шесть квартир на общей площади в 80 кв.м. В школе №13 организован пункт временного размещения.

На сходе пострадавшие спрашивали, кто будет компенсировать ущерб, как сейчас быть оставшимся без жилья людям, когда восстановят квартиры и другие. Тихонов, отвечая на один из вопросов, отметил, что все нуждающиеся в жилье, получат его из маневренного фонда. Оформить его можно будет прямо в пункте временного размещения. Он добавил, что возле здания постоянно будет дежурить полиция, чтобы избежать мародёрства.

Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова рассказала, что жители после того, как появится возможность, должны будут детально изучить и как можно подробнее сфотографировать повреждённые квартиры, чтобы потом тем, кто выясняет причины случившегося, проще было сделать выводы, а пострадавшим – получить впоследствии компенсации.

Замначальника окружного управления МЧС Сергей Антонов заявил, что рассматриваются четыре версии трагедии, основная из предварительных – занесение огня извне, среди других – короткое замыкание, неисправность электроприборов. Комментируя претензии, которые пострадавшие предъявили на сходе к спасателям, Антонов напомнил, что задача первых пожарных, приехавших на возгорание, - спасти людей верхних этажей. Уже после все силы были брошены на тушение огня.

"Предварительно, не было условия для возгорания в квартире. Оно произошло на чердаке, точное место покажет экспертиза. Быстрому распространению способствовало отсутствие преград. Здание построено в 1978 г., утеплитель в нём рыхлый, возможно большое наличие пыли. Когда вскрыли пожарный люк, чтобы попасть внутрь, возгорание пошло активнее", - сказал Антонов.

В пресс-службе мэрии Накануне.RU сообщили, что в городе 1 июля введён режим ЧС. В пункт временного размещения обратились 138 человек. Остались ночевать девять человек. Остальные погорельцы решили поехать к родственникам и знакомым. Всем пострадавшим помогают психологи. Но многое зависит от федеральных структур, не все полномочия находятся в руках мэрии.

Тихонов распорядился оказывать вартовчанам всестороннюю помощь, в том числе материальную. Он поручил своему заместителю, директору департамента ЖКХ Максиму Коротаеву.и службам ЖКХ осмотреть квартиры и составить акты повреждений, чтобы на их основании впоследствии помочь их жителям.

Директор УК-2 Дмитрий Дадеркин отметил, что поквартирный обход начнется сразу после того, как свою работу окончат дознаватели, это произойдёт или сегодня вечером, или завтра утром. После завершения всех необходимых следственных мероприятий специалисты смогут приступить к демонтажу конструкций кровли. По поручению главы города дом "укроют", чтобы избежать воздействия непогоды. Позже пройдёт экспертиза дома и оценка ремонта общего имущества. Ситуация на личном контроле у властей округа и города – губернатор подписала распоряжение о выделении 14,9 млн руб. материальной помощи.

Отметим, что ранее Василий Тихонов доложил главе региона о предпринятых мерах по размещению эвакуированных жильцов и ликвидации возгорания. Ситуация была взята на контроль окружных и городских властей.

После этого стало известно, что из резервного фонда правительства Югры выделено 14 млн 847 тыс. руб. для оказания материальной помощи жителям дома №5а по улице Спортивная в Нижневартовске. Распоряжение об этом подписала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. В распоряжении определены меры поддержки для семей, чье имущество пострадало при пожаре многоквартирного дома. Каждая семья, чьему жилому помещению и имуществу в пожаре сегодня, 1 июля, был нанесен полный ущерб, получит единовременную материальную помощь в размере 300 тыс. руб. Семьям, жилому помещению и имуществу которых нанесен частичный ущерб, будет направлено 150 тыс. руб.

Теперь необходимо оценить стоимость ремонтных работ общедомового имущества, мэрия Нижневартовска выступит их заказчиком и внесет в окружное правительство предложения по софинансированию расходов. Департаменту здравоохранения Югры было поручено усилить обеспечение медицинской и психологической помощью, департаменту социального развития – оказать социальную помощь семьям, жилому помещению и имуществу которых нанесен ущерб.