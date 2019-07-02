24 Июля 2020
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Алла Пугачева Максим Галкин (2019) | Фото:пресс-служба фильма &quot;Пилигрим&quot;

Начальника Рижского вокзала не уволили из-за появления автомобиля Пугачевой на перроне

В РЖД опровергли данные об увольнении начальника Рижского вокзала Москвы из-за машины Пугачевой на платформе, передает радиостанция "Говорит Москва".

Ранее информация о возможном увольнении появилась в telegram-каналах. Например, канал "Только никому" со ссылкой на Instagram-блог продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина писал: "Вчера всех бомбануло, что Пугачева может позволить себе на майбахе прокатиться по перрону Рижского вокзала аккурат к поезду. Андрей Разин [продюсер группы "Ласковый май"] держит руку на пульсе. И сообщает всем, что начальника вокзала уволили".

Накануне в РЖД сообщили о проверке в связи с инцидентом.

Напомним, певицу и ее супруга Максима Галкина подвезли к вагону поезда сообщением Москва - Рига на дорогом люксовом автомобиле. Приезд исполнительницы засняли очевидцы и опубликовали видео в социальных сетях.

В РЖД пояснили, что автомобиль подъехал к поезду не по перрону, а по технической платформе, предназначенной для спецтехники. Другим пассажирам иномарка не помешала.

Однако въезд автомобиля на платформу является поводом для разбирательства. Действия работников Рижского вокзала проверят после инцидента.

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Начальника Рижского вокзала не уволили из-за появления автомобиля Пугачевой на перроне

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Теги: рижский вокзал, алла пугачева, перрон, платформа, проверка, ржд



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