Тела 18 погибших обнаружены в зоне наводнения в Иркутской области

Тела 18 погибших обнаружены в зоне паводка в Иркутской области.

Еще 13 человек числятся пропавшими без вести, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на правительство региона.

Количество погибших может увеличиться - идет разбор разрушенных домов.

Напомним, подтопление территорий в регионе началось из-за сильных ливней. Сильнее всего пострадал Тулунский район, уничтожено более 1200 жилых домов.

Сообщалось, что эпидемиологическая ситуация в области может обостриться после схода воды. Минобороны направило в зону затопления оперативную группу войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).