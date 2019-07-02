Минздрав Прикамья отреагировал на претензии УФАС: нарушения были устранены еще в прошлом году

В минздраве Пермского края прокомментировали информацию о нарушениях, выявленных региональным УФАС, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным министерства, нарушение было устранено в ноябре прошлого года. К тому же периоду и относятся выявленные антимонопольной службой нарушения.

"С ноября 2018 года министерством здравоохранения Пермского края определены ответственные лица минздрава для участия в процедуре приемки товара на складе "Пермфармация", которые принимают участие в приемке всего товара, поступающего на склад "Пермфармация", - пояснили в минздраве.

Напомним, ранее УФАС сообщило о предупреждении, выданном краевому минздраву. По информации антимонопольной службы, министерство заключило договор с компанией "Пермфармация" на предоставление складских помещений. Минздрав как орган исполнительной власти должен был самостоятельно осуществлять приемку лекарств и медицинских изделий, поставляемых по госконтрактам, однако министерство наделило этими функциями "Пермфармацию".

В УФАС заявляли, что если минздрав не устранит нарушения до 3 июля, то в отношении него будет возбуждено антимонопольное дело, а должностные лица будут привлечены к административной ответственности.