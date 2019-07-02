24 Июля 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото:instagram.com/zelenskiy_official

Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев заявил, что позиция президента страны Владимира Зеленского насчет ответа на российскую ноту по арестованным украинским морякам, когда он отчитал главу МИД Павла Кликмина, является невежественной.

По словам Арьева, есть "позиция государственника" Климкина, который отстаивает интересы Украины, и "позиция, простите, невежды" Зеленского.

Напомним, Зеленский в резкой форме отчитал Климкина за то, что ответ на ноту МИД РФ был направлен без согласования с ним. Климкин заявил, что его ведомство имело полное право действовать самостоятельно, и сказал, что он не будет больше помогать Зеленскому. Тот поручил премьеру Владимиру Гройсману привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности.

Накануне.RU подробно писало, что Климкин будто бы сознательно сломал Зеленскому игру, чем вывел его из себя. Такая версия всерьез обсуждается на Украине.

Арьев на днях также упрекнул Зеленского в том, что он перекладывает свою вину на депутатов из-за поражения Украины в ПАСЕ, куда вернулась российская делегация.

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Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Павел Климкин



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