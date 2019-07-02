Дело журналиста Голунова передано из полиции в Следственный комитет

Уголовное дело, возбужденное ранее на журналиста "Медузы" Ивана Голунова и прекращенное против него, передали из полиции в Следственный комитет, пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя ГП РФ.

В Генпрокуратуре отметили, что уголовное дело не закрыто.

"Его расследуют в отношении неустановленных лиц", - отметили в ГП.

Он пояснил, что были возбуждены уголовные дела в отношении журналиста и неустановленных лиц. В отношении Голунова дело прекратили, а в отношении неустановленных лиц - нет.

Напомним, дело Голунова было прекращено связи с недоказанностью его вины. Оно вызвало общественный резонанс странными действиями сотрудников полиции, которые сперва опубликовали фотографии нарколаборатории, якобы обнаруженной в квартире Голунова, потом вынуждены были признать, что снимки не имеют прямого отношения к журналисту. Смывы с рук и срезы ногтей Голунова не выявили следов наркотиков.

Позже президент Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей двоих высокопоставленных сотрудников полиции, связанных со скандальным делом журналиста Ивана Голунова.