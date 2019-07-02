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Происшествия Свердловская область
пожар, пожарные (2012) | Фото: Накануне.RU

Ликвидировано открытое горение в цехе на территории Уралмашзавода

Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе на территории Уралмашзавода в Екатеринбурге.

Напомним, сигнал о возгорании поступил сегодня днем. Загорелся один из цехов, не принадлежащий заводу. Из него были эвакуированы 20 человек, пострадавших нет.

пожар на территории Уралмашзавода(2019)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в данный момент пожарные ликвидировали открытое горение в кабельном канале цеха на территории Уралмашзавода. В ведомстве еще раз отметили, что он является арендованным.

Тушение возгорания пока продолжается.

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Ликвидировано открытое горение в цехе на территории Уралмашзавода

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Теги: цех, пожар, Екатеринбург, Уралмашзавод



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Ранее 02.07.2019 12:23 Мск В Екатеринбурге на территории Уралмашзавода загорелся один из цехов

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