Ликвидировано открытое горение в цехе на территории Уралмашзавода

Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе на территории Уралмашзавода в Екатеринбурге.

Напомним, сигнал о возгорании поступил сегодня днем. Загорелся один из цехов, не принадлежащий заводу. Из него были эвакуированы 20 человек, пострадавших нет.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в данный момент пожарные ликвидировали открытое горение в кабельном канале цеха на территории Уралмашзавода. В ведомстве еще раз отметили, что он является арендованным.

Тушение возгорания пока продолжается.