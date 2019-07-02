Собственник "Ростсельмаша" сообщил о приостановке производства на два месяца

Крупнейший в России производитель сельхозтехники - завод "Ростсельмаш" приостановит производство с 1 августа по 1 октября.

Об этом сообщил собственник предприятия Константин Бабкин. Остановка связана с отменой прямых субсидий для производителей сельхозтехники, пояснил он на своей странице в Facebook.

"В последующий период, до февраля, предприятие будет функционировать в режиме трехдневной рабочей недели, чтобы сохранить коллектив. При сохранении негативной тенденции на рынке придется принимать болезненные решения по сокращению сотрудников, будут заморожены инвестиционные проекты", - пишет Бабкин.

Ранее аграрии попросили замминистра сельского хозяйства оставить программу № 1432, в рамках которой субсидируется скидка на покупку сельхозтехники. Сельхозмашиностроители опасаются, что отмена этого механизма поддержки приведет к тому, что отрасль скатится в очередную яму.

Как сообщало Накануне.RU, чиновники мнение производителей не услышали, заявив, что "уже принятое решение обсуждать не стоит". Эти вопросы затронули на совещании экспертного совета при комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 29 мая.

По словам Бабкина, на 1 июля многие заводы уже пересмотрели свои планы в сторону существенного сокращения производства и инвестиций. В частности, на заводе Ростсельмаш уже скопилось более тысячи нереализованных комбайнов, еще 500 будет выпущено в июле, пока производство еще будет работать в полноценном режиме.

Промышленник отмечает, что производство встало не только у сельхозмашиностроителей, ситуация негативно сказывается на всем сельском хозяйстве. "Аграрии не покупают сельхозтехнику, значит, тоже прекратили инвестиции, перешли в режим изумления, ожидания и экономии. Об этом свидетельствует большое количество писем, в котором они просят правительство не отменять действие Программы № 1432",- сообщил он.

В этой связи Бабкин заявил о необходимости "рассматривать страну как комплекс, формировать и выдерживать долгосрочную политику, реализовывать долгосрочные проекты".

"Недаром советская власть принимала пятилетние планы, ставились четкие ориентиры развития на годы вперед, а вся страна выполняла их, - пишет он. - Необходимо объединить усилия чиновников и предпринимателей по развитию промышленности, увязать в единый комплекс реальный сектор и финансовый сектор экономики, чтобы все вело к согласованному развитию экономики и страны".