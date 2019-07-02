Благодаря поддержке "Уралкалия" в Березниках открылся ледовый дворец

В Березниках открылся первый крытый ледовый дворец, предназначенный для массового круглогодичного катания на коньках, организации занятий детских секций хоккея и фигурного катания, проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".

Торжественное открытие ледового дворца состоялось 29 июня. Ледовая коробка крытого катка имеет размеры 56 на 26 м и соответствует параметрам Международной федерации хоккея на льду. Общая площадь составляет 3152 кв.м. Трибуны вмещают 300 человек. В здании оборудован пункт проката коньков.

Отметим, что появление такого объекта в городе стало возможно благодаря финансовой поддержке компании - "Уралкалий" перечислил на строительство ледового дворца более 105 млн руб.

Директор по недропользованию компании "Уралкалий" Эдуард Смирнов отметил, что компания является традиционным партнером города по реализации различных спортивных, культурных, социальных проектов.

"Мы приветствуем проекты, направленные на укрепление ценностей здорового образа жизни, занятий физкультурой и спортом. Ледовый дворец, несомненно, станет не только точкой притяжения для всех любителей хоккея или фигурного катания, но и будет любимым местом семейного отдыха для всех жителей города", - заявил он.

Глава города Березники Сергей Дьяков назвал открытие ледового дворца знаковым событием и отметил, что в Березниках не было подобных объектов.

"Благодаря большой совместной работе города, края и компании "Уралкалий" жители нашей объединенной территории теперь смогут заниматься зимними видами спорта круглый год. Уже к осени мы планируем набрать группы детей для занятий в секциях по хоккею и фигурному катанию, а сам объект планируется включить в региональный перечень спортивных площадок, что позволит нам принимать официальные соревнования", - отметил он.