ОАК с "огромным количеством долговых обязательств" получит финансирование на 25 млрд рублей от "Новикомбанка"

24 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
двигатель SaM146 ОДК Суперджет SSJ-100 (2019) | Фото:Wikimedia Commons

ОАК с "огромным количеством долговых обязательств" получит финансирование на 25 млрд рублей от "Новикомбанка"

"Опорный банк госкорпорации "Ростех" "Новикомбанк" организует для "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) финансирование на сумму в 25 млрд руб. Эта новость пришла на фоне заявлений главы "Ростеха" Сергея Чемезова о том, что переходящая под крыло корпорации ОАК имеет огромное количество кредитов, по которым платит проценты, но вот тело кредита, по сути, не будет возвращено никогда.
Читайте также:

В сообщении банка о сделке с ОАК говорится: "Финансовые ресурсы будут направлены на реализацию приоритетных проектов авиастроения".

Финансирование ОАК будет предоставлено в форме кредитов и кредитных линий, лизинга оборудования и банковских гарантий, аккредитивов и прочих финансовых и документарных инструментов. В "Новикомбанке" очень радужно описывают перспективы ОАК: "С учетом новых активов доля авиационного кластера в общей выручке корпорации составит примерно 50% – около 1 трлн руб. Таким образом, ожидается, что авиастроительный блок станет самым мощным в госкорпорации".

При этом на прошлой неделе ОАК на годовом собрании акционеров отказалась от выплаты дивидендов и части вознаграждений менеджменту – поскольку отсутствует чистая прибыль. А Чемезов в интервью телеканалу "Россия 1" заявил: " "Дело в том, что у ОАК исторически огромное количество долговых обязательств, они фактически их пока только обслуживают, проценты платят, а тело кредита не вернут никогда".

Также глава "Ростеха" считает, что банки и также "получили с лихвой" с учетом ежегодных процентов. "Поэтому им чем дольше, тем лучше. И вполне могли бы списать, конечно, эти кредиты. Когда в конце года ОАК получим... будем думать, будем встречаться с банками, обсуждать", - добавил он.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ОАК с "огромным количеством долговых обязательств" получит финансирование на 25 млрд рублей от "Новикомбанка"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: оак, ростех, новикомбанк, кредиты, сергей чемезов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров