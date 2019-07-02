ОАК с "огромным количеством долговых обязательств" получит финансирование на 25 млрд рублей от "Новикомбанка"

"Опорный банк госкорпорации "Ростех" "Новикомбанк" организует для "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) финансирование на сумму в 25 млрд руб. Эта новость пришла на фоне заявлений главы "Ростеха" Сергея Чемезова о том, что переходящая под крыло корпорации ОАК имеет огромное количество кредитов, по которым платит проценты, но вот тело кредита, по сути, не будет возвращено никогда.

В сообщении банка о сделке с ОАК говорится: "Финансовые ресурсы будут направлены на реализацию приоритетных проектов авиастроения".

Финансирование ОАК будет предоставлено в форме кредитов и кредитных линий, лизинга оборудования и банковских гарантий, аккредитивов и прочих финансовых и документарных инструментов. В "Новикомбанке" очень радужно описывают перспективы ОАК: "С учетом новых активов доля авиационного кластера в общей выручке корпорации составит примерно 50% – около 1 трлн руб. Таким образом, ожидается, что авиастроительный блок станет самым мощным в госкорпорации".

При этом на прошлой неделе ОАК на годовом собрании акционеров отказалась от выплаты дивидендов и части вознаграждений менеджменту – поскольку отсутствует чистая прибыль. А Чемезов в интервью телеканалу "Россия 1" заявил: " "Дело в том, что у ОАК исторически огромное количество долговых обязательств, они фактически их пока только обслуживают, проценты платят, а тело кредита не вернут никогда".

Также глава "Ростеха" считает, что банки и также "получили с лихвой" с учетом ежегодных процентов. "Поэтому им чем дольше, тем лучше. И вполне могли бы списать, конечно, эти кредиты. Когда в конце года ОАК получим... будем думать, будем встречаться с банками, обсуждать", - добавил он.