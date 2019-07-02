На Южном Урале учителей привлекли к дисциплинарной ответственности за то, что заставили школьников белить потолки

Учителей школы №5 Еманжелинска привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение правил охраны труда при привлечении школьников к работам на высоте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Учащиеся 10 класса были незаконно привлечены к побелке стен и потолков без согласия родителей. При этом инструктажи по технике безопасности проведены не со всеми школьниками, которые участвовали в работах.

Директору школы внесено представление, а виновные сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности.