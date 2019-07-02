В Кунгурском районе второй раз за месяц самосвал с нефтью улетел в кювет, произошёл разлив на сотни "квадратов"

Недалеко от деревни Калиничи "КамАЗ", перевозивший нефть, слетел с трассы прямиком в кювет, произошёл разлив, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Кунгурского района.

Сообщение об аварии на 8 км трассы Саркаево – Якшевитово поступило в местную ЕДДС в 17.00 1 июля. Водитель автоцистерны "КамАЗ", перевозивший нефть, превысил скорость. Из-за этого машина вылетела с трассы в кювет и опрокинулась. Произошёл разлив нефти на площади в 200 "квадратов". Вскоре началась его локализация. По факту аварии проводится проверка.

Напомним, в 12.15 18 июня на 5 км второго подъезда к Кунгуру водитель автомобиля "МАН" с полуприцепом-цистерной вылетел в кювет, машина опрокинулась. Пострадавших не было. Произошел разлив нефти на обочину.