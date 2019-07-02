В Кунгурском районе второй раз за месяц самосвал с нефтью улетел в кювет, произошёл разлив на сотни "квадратов"

24 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Пермский край
КамАЗ разлив нефти деревня Калиничи (2019) | Фото: Администрация Кунгурского района

В Кунгурском районе второй раз за месяц самосвал с нефтью улетел в кювет, произошёл разлив на сотни "квадратов"

Недалеко от деревни Калиничи "КамАЗ", перевозивший нефть, слетел с трассы прямиком в кювет, произошёл разлив, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Кунгурского района.
Читайте также:

Сообщение об аварии на 8 км трассы Саркаево – Якшевитово поступило в местную ЕДДС в 17.00 1 июля. Водитель автоцистерны "КамАЗ", перевозивший нефть, превысил скорость. Из-за этого машина вылетела с трассы в кювет и опрокинулась. Произошёл разлив нефти на площади в 200 "квадратов". Вскоре началась его локализация. По факту аварии проводится проверка.

Напомним, в 12.15 18 июня на 5 км второго подъезда к Кунгуру водитель автомобиля "МАН" с полуприцепом-цистерной вылетел в кювет, машина опрокинулась. Пострадавших не было. Произошел разлив нефти на обочину.

КамАЗ разлив нефти деревня Калиничи(2019)|Фото: Администрация Кунгурского района

КамАЗ разлив нефти деревня Калиничи(2019)|Фото: Администрация Кунгурского района

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Кунгурском районе второй раз за месяц самосвал с нефтью улетел в кювет, произошёл разлив на сотни "квадратов"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: КамАЗ, разлив нефти, кювет



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров