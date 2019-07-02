24 Июля 2020
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Экономика В России
Ростех (2018) | Фото: www.tadviser.ru

"Ростех" готов потратить на две стратсессии для пресс-секретарей и центрального аппарата 42 миллиона рублей

Государственная корпорация "Ростех" не жалеет денег на "развитие внутренних и внешних коммуникаций". На портале госзакупок размещен лот, за который компания готова заплатить 42 млн руб. Он представляет из себя организацию и проведение двух стратегических сессий осенью этого года для "работников корпорации "Ростех" и пресс-секретарей головных организаций холдинговых компаний".
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В сентябре – ноябре 2019 года победитель аукциона должен организовать для сотрудников центрального аппарата "Ростеха" и пресс-сектерарей два мероприятия. На первом будет 250-300 человек, на втором – 50-60. Каждое – на три дня. Первая стратсессия должна пройти в Подмосковье (в радиусе 100 км от Москвы), вторая – в радиусе 300 км от столицы.

Напомним, в середине мая этого года стало известно, что "Ростех" размещал на госзакупках лот, предусматривающий, по сути, создание внешней пресс-службы сроком на год. Лот выиграло пиар-агентство, предложившее за свои услуги 82,5 млн руб. В описании лота были указаны и целевые показатели: "количество позитивных/нейтральных публикаций суммарно по корпорации и организациям корпорации, не менее - 550 000, в том числе количество публикаций и ТВ-сюжетов в топ-10 СМИ, суммарно не менее – 12500". Также указывалось, что "появление негативных публикаций в рамках инициированных информационных поводов – не допускается".

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"Ростех" готов потратить на две стратсессии для пресс-секретарей и центрального аппарата 42 миллиона рублей

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Теги: ростех, стратегическая сессия, пресс-служба, коммуникации, лот, госзакупки



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