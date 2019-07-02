Пожизненно осужденный участник "банды GTA" получил еще 20 лет за попытку побега

Мособлсуд приговорил единственного выжившего участника попытки побега фигурантов дела "банды GTA" Хазратхона Додохонова к 20 годам колонии.

С учетом пожизненного приговора по основному делу "банды GTA", суд назначил Додохонову пожизненный срок в колонии особого режима.

Также с подсудимого будет взыскано 500 тысяч рублей компенсации морального вреда, передает "Интерфакс".

1 августа 2017 года члены группировки открыли стрельбу в здании Московского областного суда, обезоружив конвоиров в лифте. Преступников остановили силовики, которые обеспечивали безопасность на процессе по другому делу - бывшего главы администрации южноуральского города Миасс Виктора Ардабьевского. В результате трое нападавших были убиты на месте, еще один скончался в больнице.

Впоследствии к уголовной ответственности по статье "халатность" были привлечены командир отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по Московской области, заместитель командира взвода и двое старших полицейских конвоя.

Напомним, в августе 2018 года члены "банды ГТА" получили пожизненное лишение свободы.