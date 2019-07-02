"Атомстройкомплекс" сдвигает забор к лесу: протесты жителей УНЦ в Екатеринбурге дали результат

Многомесячная борьба жителей УНЦ в Екатеринбурге за территорию наконец принесла результаты. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил депутат Законодательного собрания от КПРФ Александр Ивачев.

Напомним, забор на Амундсена, который компания "Атомстройкомлекс" поставила, чтобы огородить часть парка и ЖК WOODS в УНЦ, уже был причиной массовой драки. Ранее жильцы выходили на акцию протеста и предлагали унести забор главе Екатеринбурга Александру Высокинскому. В дальнейшем мэр встретился с людьми, однако компромисс найти не удалось.

Как сообщил Александр Ивачев на своей странице в соцсети, сейчас "Атомстройкомплекс" сдвигает забор к лесу, однако ситуация пока далека от окончательного разрешения.

Теперь забор стал ближе к лесу

"Администрация города может серьезно перекроить участок парка ЖК "Вудс", так как внутри него по-прежнему находится земля под муниципальный детский сад. Важно, чтобы при этом были учтены интересы всех жителей района", - отметил депутат.

Ранее сообщалось, что застройщик готов пойти на уступки митингующим жильцам дома на Амундсена.