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забор посреди детской площадки рядом с домом ул. Амундсена, 135 (2019) | Фото: Накануне.RU

"Атомстройкомплекс" сдвигает забор к лесу: протесты жителей УНЦ в Екатеринбурге дали результат

Многомесячная борьба жителей УНЦ в Екатеринбурге за территорию наконец принесла результаты. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил депутат Законодательного собрания от КПРФ Александр Ивачев.

Напомним, забор на Амундсена, который компания "Атомстройкомлекс" поставила, чтобы огородить часть парка и ЖК WOODS в УНЦ, уже был причиной массовой драки. Ранее жильцы выходили на акцию протеста и предлагали унести забор главе Екатеринбурга Александру Высокинскому. В дальнейшем мэр встретился с людьми, однако компромисс найти не удалось.

забор посреди детской площадки рядом с домом ул. Амундсена, 135(2019)|Фото: Накануне.RU

забор посреди детской площадки рядом с домом ул. Амундсена, 135(2019)|Фото: Накануне.RU

Как сообщил Александр Ивачев на своей странице в соцсети, сейчас "Атомстройкомплекс" сдвигает забор к лесу, однако ситуация пока далека от окончательного разрешения.

сдвинутый забор рядом с домом ул. Амундсена, 135(2019)|Фото: Александр Ивачёв

Теперь забор стал ближе к лесу

"Администрация города может серьезно перекроить участок парка ЖК "Вудс", так как внутри него по-прежнему находится земля под муниципальный детский сад. Важно, чтобы при этом были учтены интересы всех жителей района", - отметил депутат.

Ранее сообщалось, что застройщик готов пойти на уступки митингующим жильцам дома на Амундсена.

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"Атомстройкомплекс" сдвигает забор к лесу: протесты жителей УНЦ в Екатеринбурге дали результат

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Теги: забор, Амундсена, лес, Екатеринбург



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