Много нефти, мало денег. Россия оказалась в середине рейтинга стран по доступности бензина

Невысокие по мировым меркам зарплаты населения вновь не позволили России занять лидирующие позиции в рейтинге стран по доступности бензина. Россиянин на среднюю зарплату может купить 887 литров автомобильного топлива, в то время как жители стран Персидского залива при сравнимой цене литра и объемах добычи могут приобрести в шесть раз больше, передает корреспондент Накануне.RU.

Аналитический отдел Picodi.com подсчитал, сколько литров бензина можно купить на среднестатистическую зарплату в 115 странах мира. Расчеты сделаны на основе данных о зарплатах и средней стоимости бензина марки АИ-95 в странах.

В России, которая держит лидерство по добыче нефти, при средней зарплате около 40 тыс. руб. (по крайней мере, такая сумма официально декларируется) и цене за литр бензина в $0,70 можно купить 887 литров бензина. Страна лидирует на постсоветском пространстве. В Таджикистане бензин стоит не намного дороже ($0,81), но уровень средней зарплаты настолько невысок, что на эти деньги можно позволить себе купить лишь порядка 130 литров. В Казахстане же бензин стоит почти в два раза дешевле ($0,45), и жители страны в состоянии купить более 800 литров. Напомним, заправляться в приграничный Казахстан ездят и россияне. Вместе с тем в лидеры выбиваются Эстония и Литва: бензин там стоит порядка $1,50, но за счет высоких зарплат жители могут позволить купить более 840 литров топлива.

Хуже дела обстоят в Украине и Молдове ($1,09 и $1,03 за литр и 258 и 298 литров соответственно), а вот в странах Южного Кавказа и в Прикаспийском регионе цифры значительно лучше. Например, в Армении и Азербайджане при цене литра $0,88, можно приобрести 335 и 354 литров бензина соответственно. Лучший результат здесь показывает Грузия, где средней зарплаты хватит на 434 литра.

Больше всего бензина в мире могут купить жители Венесуэлы. Там средняя цена за литр составляет 0,000000002 доллара, а на среднюю зарплату в $29 в месяц можно купить… более 14 млрд литров. Впрочем, к примеру, одно куриное яйцо в Венесуэле стоит столько же, сколько и 93,3 млн литров бензина.

Чем ярче цвет - тем больше литров бензина можно купить в стране на среднюю зарплату.

Реальное лидерство в этом рейтинге удерживают страны Персидского залива. В Катаре, Кувейте и ОАЭ цены на бензин отличаются примерно на десять центов, а на среднюю зарплату можно купить от 4900 до 6500 литров топлива. В соседней Саудовской Аравии этот показатель несколько хуже — всего 3300 литров.

Высокие позиции в рейтинге доступности у стран с высокими доходами населения. В Швейцарии и Люксембурге при дорогом бензине жители могут купить 3300 и 2800 литров на свои зарплаты. Присутствие в первой десятке США, Австралии, Канады легко объяснить не только уровнем зарплат, но и объёмом их добычи нефти.

Меньше всего топлива могут купить жители Кубы и Мадагаскара. По данным Picodi.com, не удастся купить и 50 литров на среднюю зарплату.

Напомним, с июля в России перестало действовать соглашение о "заморозке" цен на топливо, эксперты прогнозируют, что цена в рознице литра может существенно увеличиться следом за оптовыми ценами.