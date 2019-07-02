"Люди были недовольны работой". Глава ГЖИ Зауралья пояснил ситуацию с домом-"титаником", жильцы которого боятся обрушения

Руководитель Государственной жилищной инспекции Курганской области Владимир Чупахин пояснил Накануне.RU ситуацию с общежитием по адресу ул. Бажова, 140 в Кургане, жильцы которого страдают от постоянных подтоплений с крыши и каждую ночь боятся ложиться спать, думая, что их дом может сложиться как карточный домик в любую минуту из-за вечной сырости стен и перекрытий.

Управляющая компания "Управдом", которая обслуживала этот дом, лишилась лицензии в апреле этого года. Было обращение в суд в связи с допущенными нарушениями при осуществлении деятельности по управлению многоквартирными домами. Госжилинспекция Курганской области направила заявление в Арбитражный суд, но еще до начала судебного разбирательства учредитель управляющей организации принял решение о прекращении лицензируемого вида деятельности.

"Отдельные управляющие организации у нас лишились лицензии в связи с тем, что ненадлежащим образом работали и обслуживали жилфонд. По решению лицензионной комиссии мы вышли в Арбитражный суд для того, чтобы лишить управкомпанию "Управдом" лицензии. Руководитель этой организации понял, что только потеряет время, и сам сдал эту лицензию. За период, пока весь этот процесс проходил, он создал новую управляющую организацию, и один из домов, которые были в "Управдоме", как раз оставил на обслуживании. Сегодня законодательство в этой части не препятствует открытию новых управорганизаций, опять же он не был дисквалифицирован", - отметил Чупахин.

Руководитель "Управдома" Павел Епринцев рассказал Накануне.RU, что дом был на содержании его управкомпании полтора года.

"За это время продвинули и сделали капремонт всех инженерных коммуникаций, сделали горячую воду, которой не было 10 лет, на этот год кладут асфальт, на следующий - капремонт кровли. Мы запускали отопление, когда уже снег шел, трубы рвутся, мы дней пять в подвале жили, запустили. Люди с пирогами в три часа ночи вышли. Там пол на первом этаже весь волнами шел, трубы рвались, а я сделал", - отметил Епринцев.

Жильцы дома также не имеют претензий к Епринцеву и отмечают, что под его руководством многие дела в доме сдвинулись с мертвой точки.

"Мы понимаем, что за такой короткий срок любая управкомпания не может сделать ничего грандиозного. Да, у него были косяки - по уборке территории, еще там мелкие недочеты, но в целом его работа многих устраивала. Сейчас у них там из-за каких-то внутренних противоречий с чиновниками поменялось опять название управкомпании, мы вышли из "Управдома". Но людям ведь по барабану кто управляет, лишь бы это все делали качественно и в срок. Епринцев делал все как мог качественно", - рассказал Накануне.RU житель дома Евгений.

Как раз по качеству работ компании "Управдом" у Госжилинспекции региона и возникли вопросы к Епринцеву.

"Метод работы этого руководителя не особо отличается от того, когда он руководил "Управдомом". У нас есть определенные вопросы и нарекания в отношении его работы. В части содержания дома у нас уже были неоднократно проверки именно в отношении уже новой управкомпании. По ремонту крыши - часть работ была сделана, но проблемы еще остались. В отношении новой управкомпании, которую создал руководитель "Управдома", мы проводим проверки, выдаем предписания, пока штрафных санкций не было. Мы стараемся, чтобы это не легло на плечи граждан, потому что эти санкции очень большие", - сообщил Накануне.RU Чупахин.

Руководитель ГЖИ также отметил, что очень много было обращений от граждан по работе "Управдома".

"Жильцы были просто недовольны как организацией работы в целом, так и по отдельным нарушениям, которые длительное время не устранялись. У "Управдома" было четыре дома - это Радионова, 20, Куйбышева, 41, Коли Мяготина, 122 и Бажова, 140. Дома эти все проблемные, но жильцы говорили - если аварийная ситуация случалась, то длительное время не могли вызвать для устранения специалистов. Также были нарушения в части отсутствия воды по отдельным стоякам, периодически закрывали их, длительное время не открывали стояки. И по уборке дворовых территорий проблемы были", - сказал Чупахин.

Сам Епринцев отметил, что не собирается бросать дом и будет и дальше выполнять работы.

"Этот дом я не бросил, а перевел в другую свою компанию. Там еще много планов, которые я хочу выполнить. Но тенденция сегодня такова, что подобные дома бросают пачками к зиме", - отметил Епринцев.

Еще одна проблема дома - недобросовестные квартиросъемщики, которые не хотят платить по коммунальным квитанциям.

"Это ведь общежитие - Бажова, 140. И, как мы все знаем, в таких домах очень много неплательщиков. Поэтому когда заявляет руководство какой-то управорганизации, что имеются долги, то нужно понимать - долги есть везде, в общежитиях этот процент больше. Но говорить о том, что работы не выполняются только из-за того, что есть долги, неправильно. Во-первых, это бизнес, и каждый, приходя на рынок, должен просчитывать свои риски, и ждать, что все 100% жильцов будут платить, не стоит. Если правильно работать с должниками в части, например, оформления исковых заявлений в суд, то все будет нормально. Сейчас кстати мы активно работаем со службой судебных приставов, они активно включились в процесс взыскания долгов. Поэтому все эти вопросы в рабочем порядке должны решаться и никак не должны влиять на состояние и на содержание определенных домов", - добавил Владимир Чупахин.

Капитальный ремонт кровли в доме №140 на улице Бажова по плану должны выполнить до 2022 года. Пока же люди не знают что им делать - после каждого дождя с крыши по стенам льются струи воды, квартиры и помещения дома топит, вода стекает по многочисленным проводам, некоторые из которых оголены и в любой момент могут замкнуть. Жильцы верят, что Епринцев как можно скорее решит вопрос с ремонтом крыши и не будет ждать до 2022 года.