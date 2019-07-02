Два дела о пожаре в "Зимней вишне" объединили в одно

Два уголовных дела, которые были возбуждены после пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", объединят в одно.

Как передают местные СМИ, это сделано для упрощения рассмотрения. В обоих делах будут учитываться показания одних и тех же пострадавших.

В одно будут объединены дела руководителя службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрея Бурсина и других семи обвиняемых.

В марте объявленный в розыск фигурант дела о пожаре был задержан в Польше. Всего в рамках трех уголовных дел о трагедии в "Зимней вишне" следователи привлекли к уголовной ответственности 15 человек.

Напомним, пожар произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.

16 мая в Кемерове начался судебный процесс по громкому делу. Фигурантов дела обвинили в создании ОПГ. Задачей ОПГ было создание видимости соблюдения требований пожарной безопасности в здании ТРЦ. Об этом объявил представитель прокуратуры в ходе заседания суда.

В СКР ранее заявили, что на системе пожаротушения торгово-развлекательного центра руководство сэкономило 7 млн рублей, хотя знало о ее неисправности.