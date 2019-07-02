На Ново-Ивановском мраморном карьере в Свердловской области произошел крупный пожар

На Среднем Урале произошло ЧП на мраморном карьере.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня утром поступил сигнал о пожаре на Ново-Ивановском мраморном карьере в Полевском. На площади в 288 кв.м сгорела кровля бытового помещения.

В тушении были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 12 часов 15 минут по местному времени.

Причина возгорания будет установлена.