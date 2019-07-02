Отправившегося в кругосветное путешествие жителя Прикамья в Африке едва не убил слон

27-летний жиель Добрянки Дмитрий С. едва не погиб в Африке, где он оказался во время кругосветного путешествия, - его атаковал слон, передаёт корреспондент Накануне.RU.

О происшествии он рассказал в своём блоге. Однажды во время прогулки он встретил "целое семейство слонов, 15-20 особей больших и малых".

"Включил камеру, стал снимать, они побежали от меня вглубь парка. Я – за ними, они остановились, остановился и я. Увидели, что никакой угрозы им один по сравнению с ними белый муравей причинить не в состоянии. Их главарь решил проучить или доказать, что я им не страшен. Сначала он встал на дыбы и завопил, в следующие мгновение побежал на меня, я не помню, как побежал от него. Следующие воспоминание – слон поймал меня хоботом и швырнул под себя, возле головы – огромные передние ноги слона, его задние ноги начали сгибаться, он, видимо, хотел лечь на меня и раздавить, я успел выбежать", - отметил путешественник.

Слон снова догнал жертву, схватил хоботом и несколько раз ударил о землю.

"Не знаю, почему, но после нескольких бросков и ударов бивнем по ноге он ушёл к своим, наверное, решил, что я мёртв, или что с меня хватит, скорее, первое. Семейство ещё долго стояло недалёко от меня. Заметив мои шевеления, слон чуть меньше пошёл в мою сторону, и только мой крик заставил его передумать. Минут через 10 они ушли совсем", - написал Дмитрий.

Из серьёзных повреждений участник "кругосветки" получил только рваные раны на левой ноге. Порвав футболку, он перевязал крупные раны, собрал разбросанные вещи в рюкзак и пошёл в сторону дороги. Вскоре его подобрали ехавшие мимо люди, и он смог добраться до госпиталя.

"Я многое впервые в жизни испытал в этом путешествии. В основном, это были приятные моменты, но сейчас я испытал столько физической боли, уже в больнице, после атаки, сколько не было за всю мою жизнь. Месяц валяюсь в госпитале, мою ногу потихоньку чинят, надеюсь, скоро выйду. Все местные говорят, что выжить при атаке слона – чудо, обычно они доводят всё до конца, мне же повезло", - резюмировал путешественник.

Добавим, в кругосветное путешествие Дмитрий отправился 17 апреля прошлого года. За это время он успел посетить почти два десятка стран.