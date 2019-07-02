Отправившегося в кругосветное путешествие жителя Прикамья в Африке едва не убил слон
27-летний жиель Добрянки Дмитрий С. едва не погиб в Африке, где он оказался во время кругосветного путешествия, - его атаковал слон, передаёт корреспондент Накануне.RU.
О происшествии он рассказал в своём блоге. Однажды во время прогулки он встретил "целое семейство слонов, 15-20 особей больших и малых".
"Включил камеру, стал снимать, они побежали от меня вглубь парка. Я – за ними, они остановились, остановился и я. Увидели, что никакой угрозы им один по сравнению с ними белый муравей причинить не в состоянии. Их главарь решил проучить или доказать, что я им не страшен. Сначала он встал на дыбы и завопил, в следующие мгновение побежал на меня, я не помню, как побежал от него. Следующие воспоминание – слон поймал меня хоботом и швырнул под себя, возле головы – огромные передние ноги слона, его задние ноги начали сгибаться, он, видимо, хотел лечь на меня и раздавить, я успел выбежать", - отметил путешественник.
Слон снова догнал жертву, схватил хоботом и несколько раз ударил о землю.
"Не знаю, почему, но после нескольких бросков и ударов бивнем по ноге он ушёл к своим, наверное, решил, что я мёртв, или что с меня хватит, скорее, первое. Семейство ещё долго стояло недалёко от меня. Заметив мои шевеления, слон чуть меньше пошёл в мою сторону, и только мой крик заставил его передумать. Минут через 10 они ушли совсем", - написал Дмитрий.
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Выживший / Борьба за жизнь в схватке со слоном. Второе ДР 30.5.2019 ⠀ Однажды возвращаясь с водопада Виктория я увидел в окно машины слона прямо возле дороги, на следующий день я решил посмотреть на них поближе. Добрался до места где видел слона, зашёл в парк (никаких заборов, никаких предупреждающих табличек... Африка) и шёл вдоль дороги в поисках слонов, искал их часа 2, но кроме слоновьих 💩никого больше не было. Вернулся на дорогу и пошёл в сторону дома в надежде встретить наконец-то слонов, по пути подошёл к реке Замбези, которая стремилась стать частью водопада. ⠀ Продолжил идти вдоль дороги и встречные местные велосипедисты говорили, что скоро я увижу слонов, обрадовался и ускорил шаг. Километра через 1,5 метрах в 5 от дороги я увидел целое семейство слонов 15-20 особей больших и малых, включил камеру, стал снимать, они побежали от меня в глубь парка - я за ними, они остановились остановился и я. Увидели, что никакой угрозы им один белый муравей по сравнению с ними причинить не в состоянии. Их главарь решил проучить или доказать, что я им не страшен. Сначала он встал на дыбы и завопил в следующие мгновение побежал на меня, я не помню как я побежал от него. Следующие воспоминание: слон поймал меня хоботом и швырнул под себя, возле головы огромные передние ноги слона, его задние ноги начали сгибаться, он видимо хотел лечь на меня и раздавить, я успел выбежать. ⠀ Он снова догнал меня, схватил хоботом и несколько раз ударил об землю. Не знаю почему, но после нескольких бросков и ударов бивнем по ноге он ушёл к своим, наверное решил, что я мёртв или что с меня хватит, скорее первое. Семейство слонов ещё долго стояло недалёко от меня, заметив мои шевеления слон чуть меньше пошёл в мою сторону и только мой крик заставил его передумать, минут через 10 они ушли совсем. ⠀ Из серьёзных повреждений каким-то чудом оказались только рваные раны на левой ноге. Порвал футболку на лоскуты, перевязал крупные раны, собрал разбросанные вещи в рюкзак, дошёл до дороги, машина сразу остановилась и меня отвезли в госпиталь. ⠀ ⬇️⬇️⬇️ #Кругосветка #Путешествие #вокругсвета #Африка #Замбия #нападениеслона #выживший #битвазажизнь #спасибочтоживой
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Из серьёзных повреждений участник "кругосветки" получил только рваные раны на левой ноге. Порвав футболку, он перевязал крупные раны, собрал разбросанные вещи в рюкзак и пошёл в сторону дороги. Вскоре его подобрали ехавшие мимо люди, и он смог добраться до госпиталя.
"Я многое впервые в жизни испытал в этом путешествии. В основном, это были приятные моменты, но сейчас я испытал столько физической боли, уже в больнице, после атаки, сколько не было за всю мою жизнь. Месяц валяюсь в госпитале, мою ногу потихоньку чинят, надеюсь, скоро выйду. Все местные говорят, что выжить при атаке слона – чудо, обычно они доводят всё до конца, мне же повезло", - резюмировал путешественник.
Добавим, в кругосветное путешествие Дмитрий отправился 17 апреля прошлого года. За это время он успел посетить почти два десятка стран.