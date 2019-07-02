Прикамские приставы арестовали два гроба и траурный венок

Судебные приставы Карагайского и Сивинского районов УФССП России по Пермскому краю арестовали у должницы два гроба, траурный венок, камеры наружного наблюдения и жесткий диск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судебных приставов Прикамья.

Арест на имущество был наложен в связи с задолженностью предпринимателя, занимающейся продажей ритуальных принадлежностей. Женщина накопила долг в сумме более 30 тыс. руб перед налоговой службой.

Сотрудники ФССП уведомили неплательщицу о необходимости погасить долг, однако она проигнорировала требования приставов. Того, что из-за сравнительно небольшой суммы за ней придут на кладбище, предприниматель не предполагала. После того, как гробы и венок были арестованы, женщина погасила долг, чтобы не допустить их продажи с торгов.