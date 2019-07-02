На Южном Урале прокуратура проводит проверку по факту слива сточных вод в озеро Увильды

В Челябинской области после рейда общественников прокуратура и региональное минэкологии начали проверку по факту экологических нарушений на озере Увильды.

Как сообщили Накануне.RU в региональном штабе ОНФ, во время рейда общественники обнаружили ручей с неприятным запахом и цветом и предположили, что он берет начало от очистных сооружений.

По словам эксперта ОНФ Виталия Вороного, очистные сооружения принадлежат санаторию "Увильды".

"Вероятно, именно там происходит утечка стоков", - отметил он.

Чтобы проверить эту версию, был организован повторный рейд, в котором приняли участие представители прокуратуры.

"Сотрудники санатория заверили, что очистные сооружения работают исправно, однако признали, что в курортный сезон объемы бывают слишком велики", – рассказал Виталий Вороной.

Как отмечают общественники, после первого рейда ручей уменьшился в размерах.

"Вероятно, представители санатория подготовились к нашему приезду и попытались устранить проблему. Считаем, что необходимо не маскировать нарушения, а принять все возможные меры для их предотвращения", – отметил эксперт ОНФ.

Добавим, что представители минэкологии отобрали пробы сточных вод.