24 Июля 2020
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Происшествия Челябинская область
увильды курорт река (2011) | Фото: http://chelyabinsk.olx.ru/

На Южном Урале прокуратура проводит проверку по факту слива сточных вод в озеро Увильды

В Челябинской области после рейда общественников прокуратура и региональное минэкологии начали проверку по факту экологических нарушений на озере Увильды.

Как сообщили Накануне.RU в региональном штабе ОНФ, во время рейда общественники обнаружили ручей с неприятным запахом и цветом и предположили, что он берет начало от очистных сооружений.

По словам эксперта ОНФ Виталия Вороного, очистные сооружения принадлежат санаторию "Увильды".

ручей, сточные воды, озеро Увильды,(2019)|Фото: ОНФ Челябинская область

"Вероятно, именно там происходит утечка стоков", - отметил он.

Чтобы проверить эту версию, был организован повторный рейд, в котором приняли участие представители прокуратуры.

"Сотрудники санатория заверили, что очистные сооружения работают исправно, однако признали, что в курортный сезон объемы бывают слишком велики", – рассказал Виталий Вороной.

Как отмечают общественники, после первого рейда ручей уменьшился в размерах.

"Вероятно, представители санатория подготовились к нашему приезду и попытались устранить проблему. Считаем, что необходимо не маскировать нарушения, а принять все возможные меры для их предотвращения", – отметил эксперт ОНФ.

Добавим, что представители минэкологии отобрали пробы сточных вод.

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На Южном Урале прокуратура проводит проверку по факту слива сточных вод в озеро Увильды

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Теги: озеро Увильды, прокуратура, нарушения, экология,



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