Топ-менеджеров госкомпаний будут лишать премий за неисполнение "майского указа"

Правительство пересмотрит KPI для топ-менеджеров госкомпаний, новым показателем эффективности их работы может стать исполнение "майского указа".

По данным "Ведомостей", распоряжение о пересмотре показателей эффективности подписал премьер Дмитрий Медведев. Подлинность документа подтвердил представитель аппарата правительства.

Кабмин рекомендовал советам директоров госкомпаний и госбанков разработать KPI топ-менеджеров на ближайшие три года с учетом задач, поставленных в "майском указе". Советы директоров вынесут их на утверждение Росимущества. От достижения KPI будут зависеть премии топ-менеджеров.