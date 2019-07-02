"Рост внутреннего производства и спрос стагнируют": экономист объяснил предстоящее подорожание мяса в России

Российский экономист Никита Кричевский прокомментировал сообщения о предстоящем подорожании мяса. По мнению эксперта, этот рынок "сильно нагрет".

Сегодня стало известно, что цены на мясо в России могут вырасти как минимум на 10% - об этом заявили представители Национальной кормовой ассоциации. Так, свинина, говядина и мясо птицы подорожают, если импортерам кормовых добавок придется доплатить НДС за последние три года.

Как отметил Кричевский, рост внутреннего производства и спрос стагнируют, а личные подсобные хозяйства и фермеры уже разорены под видом борьбы с африканской чумой свиней. По мнению экономиста, свою роль здесь играет и то, что сейчас господдержка малых форм хозяйствования на производство свинины не ведется.

Эксперт обратил внимание, что в сообщениях о предстоящем подорожании мяса не учитывается прошлогоднее снижение импорта, а связано это с тем, что год назад "фактически закрыли" Бразилию, которая долгое время была одним из ключевых поставщиков такой продукции. Кричевский считает, что данное решение пролоббировали мясные монополисты, пишет Infox.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2019 году в России следует ожидать повышения цен на ряд продуктов.