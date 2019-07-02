Мэрию Сургута покинул глава дорожно-транспортного управления
Мэрию Сургута покинул глава дорожно-транспортного управления Игорь Газизов, сообщил Накануне.RU советник главы города Александр Оверчук.
Газизов официально перестал быть сотрудником администрации экономической столицы Югры 1 июля. Кто займёт его место, неизвестно.
Напомним, в конце июня глава Сургута Вадим Шувалов сменил председателя комитета по управлению имуществом. Эту должность получила Елена Фищук. Ранее она возглавляла управление инвестиций и развития предпринимательства.