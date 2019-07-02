24 Июля 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Администрация Сургута (2019) | Фото: Накануне.RU

Мэрию Сургута покинул глава дорожно-транспортного управления

Мэрию Сургута покинул глава дорожно-транспортного управления Игорь Газизов, сообщил Накануне.RU советник главы города Александр Оверчук.
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Газизов официально перестал быть сотрудником администрации экономической столицы Югры 1 июля. Кто займёт его место, неизвестно.

Напомним, в конце июня глава Сургута Вадим Шувалов сменил председателя комитета по управлению имуществом. Эту должность получила Елена Фищук. Ранее она возглавляла управление инвестиций и развития предпринимательства.

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Мэрию Сургута покинул глава дорожно-транспортного управления

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Теги: Игорь Газизов, дорожно-транспортное управление



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Развитие сюжета:

Ранее 30.07.2019 10:02 Мск В Сургуте назначен новый глава дорожного управления

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