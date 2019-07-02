Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене Петушкова
Суд в Москве до 24 августа арестовал подозреваемого в государственной измене.
Подробности дела не разглашаются, оно маркировано грифом "секретно". РИА Новости сообщает только имя подозреваемого - Петушков Сергей Викторович.
В апреле бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев был осужден на шесть лет колонии строгого режима за госизмену.
Решение принял Московский окружной военный суд. Слушания проходили в закрытом режиме, поскольку дело имеет гриф "совершенно секретно". Докучаев приговором суда также лишен воинского звания майор.