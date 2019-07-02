24 Июля 2020
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суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене Петушкова

Суд в Москве до 24 августа арестовал подозреваемого в государственной измене.

Подробности дела не разглашаются, оно маркировано грифом "секретно". РИА Новости сообщает только имя подозреваемого - Петушков Сергей Викторович.

В апреле бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев был осужден на шесть лет колонии строгого режима за госизмену.

Решение принял Московский окружной военный суд. Слушания проходили в закрытом режиме, поскольку дело имеет гриф "совершенно секретно". Докучаев приговором суда также лишен воинского звания майор.

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Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене Петушкова

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Теги: госизмена, суд, москва



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