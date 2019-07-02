Треть россиян верит в колдунов, но доля скептиков все-таки растет - ВЦИОМ

За последние 25 лет россияне стали относиться к "сверхъестественным" явлением с порядочной долей скептицизма. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, сильно пошатнулось доверие к лечению гипнозом — 22% против 41% в 2015 г. и 63% в 1990 г. Чаще россияне стали сомневаться в эффективности спиритических сеансов — 13% против 16% два года назад. Снижается также вера в существование НЛО — 20% против 25% в 2015 г.

Также за последние два года резко снизилась доля тех, кто верит в существование у отдельных людей способностей к колдовству и наведению порчи (с 48% в 2015 г. до 31% в 2019 г.). На фоне этого значительно увеличилась доля тех, кто не определился со своим мнением в данном вопросе (с 8% в 2015 г. до 22% в 2019 г.). При этом около трети россиян убеждены (31%), что люди, обладающие колдовскими силами и способностями, существуют. Чаще всего такого мнения придерживаются женщины (36%).

Приметам в сравнении с 2015 г. (50%) и 2000 г. (57%) сегодня верят заметно меньше — 33%. Одновременно стало еще больше тех, кто не воспринимает их всерьез (с 42% в 2015 г. до 44% в 2019 г.) или затрудняется охарактеризовать свое отношение к ним (с 8% в 2015 г. до 23% в 2019 г.). Пошатнулась и вера граждан в астрологические прогнозы. Если два года назад она оставалась на уровне начала нулевых и декларировалась примерно третью опрошенных (33% в 2000 г. и 31% в 2015 г.), то сегодня эта доля уже наполовину меньше — 15%.

Важно отметить, что с 2015 г. стремительно растет доля неопределившихся со своим отношением к паранормальным явлениям. Так, на 20% увеличилась доля тех россиян, которые затрудняются однозначно оценить существование способностей у других людей к предсказыванию будущего, судьбы (27% против 7% в 2015 г.). На 19 процентных пунктов выросла доля неопределившихся с отношением к возможности лечения болезней биополем (31% против 12% в 2015 г.), на 17 п.п. — доля тех, у кого нет однозначного мнения о существовании возможности передавать и принимать мысли на расстоянии, а также перемещать предметы усилием мысли (25% против 8% в 2015 г. по каждому из указанных пунктов).