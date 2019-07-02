24 Июля 2020
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Общество Челябинская область
пикет дольщиков Речелстроя (2019) | Фото: https://vk.com/naum_ova

В Челябинске дольщики, которым звонил Путин, вышли на одиночные пикеты

В Челябинске дольщики "Речелстроя" провели серию одиночных пикетов, чтобы привлечь внимание главы региона Алексея Текслера к своей проблеме, передает корреспондент Накануне.RU.

Дольщики провели одиночные пикеты около областного правительства и заксобрания, а также в местах, где установлены "кубы Текслера".

"Мы хотели, таким образом обратить на нас внимание Алексея Леонидовича Текслера, чтобы он уже приоткрыл завесу тайны и дал свой четкий комментарий по поводу выработки финансовой модели по достройке объектов ООО "Речелстрой". Мы требуем реальных дел!" - рассказали Накануне.RU в инициативной группе дольщиков.

По мнению дольщиков "Речелстроя", врио губернатора "игнорирует тему обманутых дольщиков и, прежде всего, самого крупного застройщика по количеству пострадавших граждан".

пикет дольщиков Речелстроя(2019)|Фото: https://vk.com/naum_ova

"Еще с 2017 года после звонка президента в сердцах дольщиков Речелстроя теплится надежда, что вот вот сейчас, еще полгода и строительство пойдет семимильными шагами, но уже второй год мы наблюдаем черепашьи бега, а власти окончательно топчут все наши мечты о собственном жилье! Все 1000 семей, ожидающих свои квартиры от Речелстроя, хотят услышать конкретный план решения проблем, поддержанный врио губернатора", - говорят они.

Дольщики "Речелстроя" уже несколько лет добиваются своих квартир. В ноябре 2017 г. дольщикам "Речелстроя" позвонил президент России Владимир Путин. Глава государства поручил губернатору Борису Дубровскому провести встречу с дольщиками, по итогам которой стало известно, что достраивать дома будет компания "Западный луч". Однако, по словам дольщиков, строительство домов не ведётся. В начале апреля к областному правительству пришло порядка 100 дольщиков компании "Речелстрой". Они передали свои обращения врио губернатора, в которых просили Алексея Текслера взять ситуацию на контроль.

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В Челябинске дольщики, которым звонил Путин, вышли на одиночные пикеты

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Теги: дольщики, Речелстрой, Чурилово, пикет,



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