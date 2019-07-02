На аэродроме Кунгура параплан протаранил автомобиль

Несколько человек пострадали в результате столкновения параплана и автомобиля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского следственного управления на транспорте СКР

По предварительным данным, 30 июня с кунгурского аэродрома на параплане "Магнум" вылетели двое молодых людей. Приземляясь, они попали в зону турбулентности, ветром параплан откинуло на припаркованный на аэродроме автомобиль.

Следователь опрашивает очевидцев, пилота, собственника автомобиля. В рамках доследственной проверки проводятся и иные мероприятия.