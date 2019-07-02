В выходные на Уралмаше перестанут ходить трамваи

В ближайшие выходные по улице Победы в Екатеринбурге не будут ходить трамваи. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

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По данным мэрии, из-за ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Победы и Ильича закрывается движение трамваев по Победы на участке от остановки "Улица Кузнецова" до остановки "Улица Лукиных". Движение будет закрыто в обоих направлениях с 23 часов 5 июля и до 6 часов 8 июля.

На время ремонтных работ изменятся и маршруты трамваев, а маршрут №22 в выходные будет закрыт. Полностью с изменениями можно ознакомиться на официальном портале Екатеринбурга.

Жителей просят быть бдительными и обращать внимание на временные знаки, а также заранее планировать свой маршрут.