Роскомнадзор объяснил, почему не надо поджигать и спиливать вышки сотовой связи

В Роскомнадзоре решили пояснить, почему не нужно бороться с вышками сотовой связи, как это делают некоторые граждане. Ведомство на своей странице в соцсети "ВКонтакте" напоминает про женщину, пытавшуюся поджечь вышку, и про мужчину, который хотел вышку спилить.

"Для повышения качества мобильной связи на территории России операторы связи ежегодно запускают все больше базовых станций. Электромагнитное излучение, которое они излучают, не заметно для органов чувств человека. Поэтому установка базовой станции вблизи жилых домов или на крышах может вызывать беспокойство.

Государственные стандарты в России полностью исключают опасное для здоровья воздействие электромагнитных волн на организм человека. Установка и эксплуатация базовых станций сотовых операторов, так же, как и уровень допустимого электромагнитного излучения, строго регулируются законодательством и контролируются уполномоченными государственными органами (Роспотребнадзор)", - отмечают в РКН.

Ведомство уверяет, что размещение вышек планируется так, чтобы снизить до минимума воздействие электромагнитных полей на людей. "Диаграмма направленности антенн в вертикальной плоскости рассчитана так, чтобы основная энергия излучения была направлена выше домов. К тому же излучение базовых станций не постоянно — в ночные часы загрузка базовых станций практически равна нулю. Все это позволяет отнести их к наиболее безопасным средствам связи", - поясняют в Роскомнадзоре.

В случае сомнений гражданам предлагают обращаться в контролирующие органы и требовать проверку.