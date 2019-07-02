С бывшего прокурора Прикамья взыскивают 500 миллионов

24 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Пермский край
Прокуратура Пермского края (2019) | Фото: Накануне.RU

С бывшего прокурора Прикамья взыскивают 500 миллионов

С бывшего прокурора Пермского края Александра Кондалова надзорное ведомство взыскивает 500 млн руб., которые "он не мог заработать законными способами", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Речь идёт о 500 млн руб., которые были изъяты у краевого экс-прокурора (он возглавлял надзорное ведомство в 2000-09 гг.) во время обысков, прошедших в рамках уголовного дела, сообщает "Ъ-Прикамье". Огромная сумма сложилась, в частности, из 100 млн руб., которые Кондалов якобы "сэкономил", подписав во время работы главой Западно-Уральского управления Ростехнадзора свидетельство о регистрации особо опасных производственных объектов одной из крупных нефтедобывающих компаний, в которых содержались заведомо ложные сведения по снижению класса опасности ОПО. Кроме того, 50 млн руб. изъято во время обыска, 70 млн – из банковской ячейки, а ещё 400 млн якобы лежат на его счетах.

В пресс-службе краевой прокуратуры Накануне.RU пообещали высказаться о ситуации после решения суда. Иск рассматривает Ленинский райсуд Перми. Согласно картотеке инстанции, следующее заседание начнётся в полдень 12 июля.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

С бывшего прокурора Прикамья взыскивают 500 миллионов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Александр Кондалов, прокурор Пермского края



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 04.09.2019 10:46 Мск Бывший прокурор Прикамья освобожден от наказания по амнистии 2015 года

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.03.2017 08:29 Мск В Западно-Уральском управлении Ростехнадзора прошли обыски

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров