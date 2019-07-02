С бывшего прокурора Прикамья взыскивают 500 миллионов

С бывшего прокурора Пермского края Александра Кондалова надзорное ведомство взыскивает 500 млн руб., которые "он не мог заработать законными способами", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Речь идёт о 500 млн руб., которые были изъяты у краевого экс-прокурора (он возглавлял надзорное ведомство в 2000-09 гг.) во время обысков, прошедших в рамках уголовного дела, сообщает "Ъ-Прикамье". Огромная сумма сложилась, в частности, из 100 млн руб., которые Кондалов якобы "сэкономил", подписав во время работы главой Западно-Уральского управления Ростехнадзора свидетельство о регистрации особо опасных производственных объектов одной из крупных нефтедобывающих компаний, в которых содержались заведомо ложные сведения по снижению класса опасности ОПО. Кроме того, 50 млн руб. изъято во время обыска, 70 млн – из банковской ячейки, а ещё 400 млн якобы лежат на его счетах.

В пресс-службе краевой прокуратуры Накануне.RU пообещали высказаться о ситуации после решения суда. Иск рассматривает Ленинский райсуд Перми. Согласно картотеке инстанции, следующее заседание начнётся в полдень 12 июля.