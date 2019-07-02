"Эмоции иногда брали верх": пресс-секретарь Усса прокомментировала реплику "качнуть права"

Пресс-секретарь губернатора Красноярского края Александра Усса объяснила инцидент в Канске.

Напомним, глава региона приехал в пострадавший от паводка город Канск и довольно жестко ответил на вопрос одной из жительниц города.

Видеозапись со встречи Усса с местными жителями появилась в Сети. Женщина спросила, видел ли Усс размытую дорогу. "А если сейчас вода пойдет, размоет, нам вертолеты будут присылать?", - задала она резонный вопрос губернатору.

"Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам могу качнуть. Мы и дорогу видели, и котельную видели, и все", - заявил Усс.

Елена Уляшева написала в Facebook, что "распространяемое видео не отражает реального разговора, оно вырвано из контекста".

Она отметила, что "конечно, эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором. Мы все живые люди".

"Но я считаю, сегодня совершенно не важно, кто кому как ответил, - заявила глава пресс-службы. - Важно – губернатор оперативно приехал к пострадавшим людям и принял решения, которые помогут тем жителям Канска".

Отметим, отповедь губернатора произошла сразу выхода колонки Дмитрия Медведева в "Известиях" о необходимости искоренять хамство "единороссов".