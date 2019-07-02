Нино Катамадзе не спешит отменять концерты в России

Грузинская певица Нино Катамадзе, несмотря на резкие высказывания в адрес России, не спешит на деле отказываться от выступлений на территории РФ. Так, до сих пор стоит в расписании концерт в московском зале "Крокус Сити" 27 марта 2020 года.

Начальник концертного отдела Vegas City Hall Анастасия Васильева подтвердила радиостанции "Говорит Москва", что выступление пока не отменено. Артистка собирается представить программу "All Colors" с оркестром. Билеты всё ещё в продаже. На официальном сайте Нино Катамадзе также не удалена информация о предстоящем концерте.

Напомним, ранее Катамадзе выступила в Москве на фестивале "Усадьба Jazz" и стала объектом критики со стороны грузинского общества. После этого певица заявила в соцсети, что больше никогда не будет выступать в России.

Но на данный момент пост с заявлением Катамадзе об отказе от концертов недоступен. Последнее сообщение на ее странице в Facebook опубликовано 29 июня. Видимо, артистка удалила свое сообщение.