В Екатеринбурге на территории Уралмашзавода загорелся один из цехов

В Екатеринбурге сегодня произошел пожар на территории Уралмашзавода.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании поступил в 13 часов 31 минуту: загорелся один из цехов, не принадлежащий заводу.

"По предварительной информации, возгорание произошло в кабельном канале, его предварительная площадь составляет 20 кв.м. Из цеха эвакуированы 20 человек. Пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.

Тушение пожара продолжается. По сведениям МЧС, задействованы 27 человек и восемь единиц пожарной техники.