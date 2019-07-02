24 Июля 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге на территории Уралмашзавода загорелся один из цехов

В Екатеринбурге сегодня произошел пожар на территории Уралмашзавода.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании поступил в 13 часов 31 минуту: загорелся один из цехов, не принадлежащий заводу.

"По предварительной информации, возгорание произошло в кабельном канале, его предварительная площадь составляет 20 кв.м. Из цеха эвакуированы 20 человек. Пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.

Тушение пожара продолжается. По сведениям МЧС, задействованы 27 человек и восемь единиц пожарной техники.

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В Екатеринбурге на территории Уралмашзавода загорелся один из цехов

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Теги: Уралмашзавод, пожар, цех, МЧС



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Развитие сюжета:

Ранее 02.07.2019 15:25 Мск Ликвидировано открытое горение в цехе на территории Уралмашзавода

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