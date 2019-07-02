24 Июля 2020
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Общество Тюменская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Вячеслав Антропов назначен председателем Тюменского областного суда

Председателем Тюменского областного суда назначен Вячеслав Антропов. Коллективу нового руководителя представил губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Указ о назначении Антропова на шестилетний срок полномочий подписал президент России Владимир Путин. Вячеслав Антропов ранее работал заместителем председателя Тюменского областного суда. Его руководитель Анатолий Сушинский на прошлой неделе ушел в отставку.

Динамичное развитие Тюменской области - во многом заслуга всех органов власти, которые профессионально и слаженно работают, сказал Александр Моор, во время представления Антропова. "Только так мы сможем обеспечить необходимый прорыв, о котором говорит президент и достичь целей, поставленных главой государства по реализации национальных проектов", - отметил губернатор.

Антропов пообещал сохранить традиции судейского сообщества. "Мне хочется, чтобы наша система работала не хуже прежних лет. Перед нами стоят большие задачи. Через три месяца начнут работать новые кассационные и апелляционные суды. Нам необходимо удержать стабильность судебных актов, постановленных судами области. Я уверен, что при наличии такого работоспособного коллектива, мы выполним все задачи", - сказал он.

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Вячеслав Антропов назначен председателем Тюменского областного суда

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Теги: Вячеслав Антропов, Тюменский областной суд



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