Минтранс Чехии временно разрешил российским авиакомпаниям летать в Прагу и Карловы Вары

Министерство транспорта Чехии объяснило ситуацию с российскими перевозчиками и объявило, что до 7 июля 2019 года ситуация "откатывается", "Аэрофлот" и другие перевозчики из России будут осуществлять рейсы по имеющемуся расписанию. За это время авиационные власти России и Чехии постараются договориться.

Напомним, утром во вторник, 2 июля, стало известно о запрете чешских властей на рейсы "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга и Жуковского (Москва) в Прагу, на несколько рейсов "Аэрофлота" в Прагу и на рейсы "Победы" в Карловы Вары.

На официальном сайте Минтранса Чехии сообщается: "Ситуация является результатом отсутствия согласия между авиационными властями обеих стран. Министерство транспорта РФ в одностороннем порядке ограничило возможность пролета над сибирской частью страны для авиакомпании Czech Airlines на маршруте Прага – Сеул, которой чешский нацперевозчик пользовался в течение длительного времени. Чешская сторона считает этот шаг нарушением существующих договоренностей и ограничивает права российских перевозчиков в соответствии с соглашением о воздушном транспорте от 1966 г.".

В чешском Минтрансе уточняют: "Утром 2 июля Министерство транспорта России выдало разрешение на полеты Czech Airlines до 7 июля. Сразу после этого Министерство транспорта Чешской Республики начало взаимную процедуру в отношении российских перевозчиков. Полеты также будут разрешены до 7 июля".