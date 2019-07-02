Два в одном: АСВ объявило сразу о двух собраниях кредиторов банка "Югра" в один день

Агентство по страхованию вкладов анонсировало проведение двух собраний кредиторов банка "Югра" в один день, сообщили Накануне.RU в пресс-службе АСВ.

Первое собрание пройдет 15 июля в Москве, в 12.00. В его повестку включены семь вопросов, в том числе избрание комитета кредиторов. Правомочным собрание кредиторов будет признано, если удастся собрать кворум 50%. Однако учитывая, что прошлые попытки собрать кворум, не увенчались успехом, АСВ объявило, что в случае, если участников будет меньше, то повторное собрание с кворумом 30% состоится в этот же день.

Напомним, на последнем собрании вкладчикам банка "Югра" удалось собрать кворум, однако, комитет кредиторов так и не был сформирован. Кредиторам не удалось достичь между собой согласия и избрать персональный состав комитета из числа внесенных ими в список для голосования 28 кандидатов, включавший независимых кандидатов, имеющих большой практический опыт в области финансового аудита и защиты интересов кредиторов финансовых организаций. Представитель кредиторов Николай Николаев, консолидировавший доверенности от более чем 1000 кредиторов на сумму около 4 млрд руб. и обладавший на собрании более 49% голосов участников собрания, в голосовании по вопросу избрания персонального состава комитета кредиторов банка участия не принял.

Напомним, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 года. До этого ЦБ ввел там временную администрацию, а затем отозвал лицензию у банка. На сегодняшний день обязательства "Югры" составляют порядка 199,3 млрд руб., из которых более 16 млрд руб. деньги "превышенцев" - физических лиц, которые держали на вкладе сумму, превышающую застрахованный лимит.

В апреле под домашний арест был отправлен мажоритарный акционер банка Алексей Хотин. Он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту хищения денег банка в сумме 7,5 млрд руб.