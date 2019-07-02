Цены на мясо могут подскочить минимум на 10%

Цены на мясо в России могут вырасти как минимум на 10 процентов, пишут "Известия".

Об этом сообщили представители Национальной кормовой ассоциации. Свинина, говядина и мясо птицы подорожают, если импортерам кормовых добавок придется доплатить НДС за последние три года.

Проблема возникла из-за неоднозначной ситуации вокруг интерпретации постановления правительства о льготной ставке НДС.

Ранее сообщалось, что в 2019 году следует ожидать повышения цен на ряд продуктов питания.

По данным аналитиков, в 2018 году за счет роста стоимости на энергоносители, аренды, кормов и удобрений, выросли цены на куриные яйца, мясо и сахар. В текущем году стоит ожидать подорожания молока, гречки и хлеба.